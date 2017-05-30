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ООН сообщает о гуманитарной катастрофе в Йемене

31.05.2017 07:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен заявил, что Йемен находится на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха.


Последствия авиаудара в Йемене 8 октября 2016 года. Фото: Reuters

Выступая на заседании Совета Безопасности, О’Брайен подчеркнул, что страна оказалась в такой ситуации исключительно из-за бездействия мирового сообщества, и теперь нуждается в немедленной помощи.

«Жители Йемена испытывают лишения и болезни, гибнут, в то время как весь мир на это просто взирает. Кризис там не приближается, он уже разразился — на наших глазах», — сказал представитель ООН.

По данным ООН, около семи миллионов йеменцев находятся на грани голода.

К тому же в Йемене свирепствует эпидемия холеры: на сегодняшний день в стране зарегистрировано уже 60 тысяч случаев этого заболевания. 500 заболевших скончались. А в течение ближайших шести месяцев, по данным экспертов, могут заболеть еще около 150 тысяч человек.

В свою очередь специальный посланник ООН Исмаил Ульд Шейх Ахмед заявил, что непрекращающиеся военные действия приводят к милитаризации населения страны, широкому распространению оружия и повсеместному использованию противопехотных мин. Он призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров и предотвратить углубление катастрофической ситуации.

В результате непрекращающегося конфликта в Йемене там, по данным ООН, лишь за последние два года там погибли более восьми тысяч человек, около 45 тысяч ранены.

В гуманитарной помощи нуждаются около 19 миллионов жителей страны, инфраструктура которой практически разрушена.

Сторонами конфликта в Йемене являются правительственные силы, которые поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и повстанцы-хуситы.

 
 
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"Жители Йемена испытывают лишения и болезни, гибнут, в то время как весь мир на это просто взирает", - сказал представитель ООН.

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