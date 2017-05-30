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Путин прокомментировал увеличение военных расходов НАТО

31.05.2017 07:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин назвал противоречивыми планы НАТО увеличить военные расходы, в то время как сам альянс заявил о желании наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, передает РИА «Новости».


Фото: Reuters

«На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать? Здесь есть некоторые внутренние противоречия», — сказал президент.

Впрочем, отметил Путин, это внутренние дела самого альянса.

«Пускай НАТО разбирается, кому и за что сколько платить, нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность — делаем это надежно, с перспективой на будущее, мы в себе уверены», — добавил глава государства.

В интервью французскому изданию Путин также заявил, что пока не принял решения об участии в выборах президента России.

 
 
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"На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать?", -...

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