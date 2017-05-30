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Путин прокомментировал увеличение военных расходов НАТО
31.05.2017 07:20 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин назвал противоречивыми планы НАТО увеличить военные расходы, в то время как сам альянс заявил о желании наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью
«На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать? Здесь есть некоторые внутренние противоречия», — сказал президент.
Впрочем, отметил Путин, это внутренние дела самого альянса.
«Пускай НАТО разбирается, кому и за что сколько платить, нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность — делаем это надежно, с перспективой на будущее, мы в себе уверены», — добавил глава государства.
В интервью французскому изданию Путин также заявил, что пока не принял решения об участии в выборах президента России.
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"На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать?", -...
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