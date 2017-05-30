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Взрыв у посольства Германии в Кабуле: не менее 60 раненых

31.05.2017 07:52 — Новости Мира | БелТА  
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Взрыв у посольства Германии в Кабуле: не менее 60 раненых
AP Photo

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистане Кабуле у посольства Германии, сообщают РИА Новости.

У посольства Германии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщается о погибших и раненых.

Не менее 60 человек госпитализированы с ранениями в больницы.

Повреждения получили многие здания, взрывом выбило окна и двери, в частности повреждено здание бюро агентства Синьхуа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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У посольства Германии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщается о погибших и раненых.

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