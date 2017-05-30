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Взрыв у посольства Германии в Кабуле: не менее 60 раненых
31.05.2017 07:52 — Новости Мира | БелТА
AP Photo
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистане Кабуле у посольства Германии, сообщают РИА Новости.
У посольства Германии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщается о погибших и раненых.
Не менее 60 человек госпитализированы с ранениями в больницы.
Повреждения получили многие здания, взрывом выбило окна и двери, в частности повреждено здание бюро агентства Синьхуа.-0-
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У посольства Германии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщается о погибших и раненых.
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