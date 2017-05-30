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Число жертв наводнений в Шри-Ланке превысило 200 человек
31.05.2017 08:15 — Новости Мира | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наводнений в Шри-Ланке превысило 200 человек, еще 96 считаются пропавшими без вести, сообщают информагентства.
Немногим ранее было известно о 193 жертвах и 94 пропавших без вести.
Наводнения в Шри-Ланке вызвали мощные ливневые дожди, которые начались 26 мая. Около 600 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, более 1,3 тыс. домов разрушены, еще около 7 тыс. получили повреждения.
Наводнение коснулось 15 округов страны, более 557 тыс. человек. -0-
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Наводнения в Шри-Ланке вызвали мощные ливневые дожди, которые начались 26 мая. Около 600 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, более 1,3 тыс. домов разрушены, еще...
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