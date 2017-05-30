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Число жертв наводнений в Шри-Ланке превысило 200 человек

31.05.2017 08:15 — Новости Мира | БелТА  
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Число жертв наводнений в Шри-Ланке превысило 200 человек

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наводнений в Шри-Ланке превысило 200 человек, еще 96 считаются пропавшими без вести, сообщают информагентства.

Немногим ранее было известно о 193 жертвах и 94 пропавших без вести.

Наводнения в Шри-Ланке вызвали мощные ливневые дожди, которые начались 26 мая. Около 600 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, более 1,3 тыс. домов разрушены, еще около 7 тыс. получили повреждения.

Наводнение коснулось 15 округов страны, более 557 тыс. человек. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Наводнения в Шри-Ланке вызвали мощные ливневые дожди, которые начались 26 мая. Около 600 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, более 1,3 тыс. домов разрушены, еще...

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