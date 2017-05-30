ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МЧС России пояснили, почему отсутствовало экстренное оповещение населения перед ураганом

31.05.2017 08:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В МЧС России пояснили, что прогноз Росгидромета о порывах ветра 29 мая в Москве не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация», поэтому не нужно было и экстренное оповещение населения, передает ТАСС. Прогноз соответствовал желтому уровню опасности. Напомним, сообщение об урагане жители Москвы получили, когда погода стала улучшаться.


Фото: Reuters

«По классификации МЧС России, определяющей „уровни опасности“ и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз (от Росгидромета) не подпадал под критерии „чрезвычайная ситуация“, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17−22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — пояснили в МЧС.

В соответствии с полученным прогнозом граждан оповестили через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку только о комплексе неблагоприятных условий.

Синоптики отмечают, что предупреждали об ухудшении погодных условий и усилении ветра до 22 м/с в понедельник, начиная с субботы. А 29 мая около 12.25 мск выпустили дополнительное предупреждение, что ожидаются сильные осадки, гроза, град и ветер до 22 м/с. Прогнозы отправляются спасателям, которые просчитывают риски и после этого оповещают население, сообщает РБК со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии.

Ранее представители мобильных операторов Москвы заявили, что не смогли предупредить абонентов о приближающемся урагане, т.к. сообщение от МЧС пришло слишком поздно.

Во второй половине дня 29 мая на Москву и область обрушилась непогода: порывы ветра достигали 30 м/с, шел сильный дождь. Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повредил 2 тысячи автомобилей, а также кровли более 240 зданий. Погибли 16 человек, в том числе ребенок, различные травмы получили около 170. Среди пострадавших — белорус, он находится в больнице.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз Росгидромета о порывах ветра 29 мая в Москве не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", заявили в МЧС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Число жертв наводнений в Шри-Ланке превысило 200 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика