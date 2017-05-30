|
В МЧС России пояснили, почему отсутствовало экстренное оповещение населения перед ураганом
31.05.2017 08:21 — Новости Мира | Tut.by
В МЧС России пояснили, что прогноз Росгидромета о порывах ветра 29 мая в Москве не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация», поэтому не нужно было и экстренное оповещение населения, передает
«По классификации МЧС России, определяющей „уровни опасности“ и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз (от Росгидромета) не подпадал под критерии „чрезвычайная ситуация“, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17−22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — пояснили в МЧС.
В соответствии с полученным прогнозом граждан оповестили через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку только о комплексе неблагоприятных условий.
Синоптики отмечают, что предупреждали об ухудшении погодных условий и усилении ветра до 22 м/с в понедельник, начиная с субботы. А 29 мая около 12.25 мск выпустили дополнительное предупреждение, что ожидаются сильные осадки, гроза, град и ветер до 22 м/с. Прогнозы отправляются спасателям, которые просчитывают риски и после этого оповещают население, сообщает
Ранее представители мобильных операторов Москвы заявили, что не смогли предупредить абонентов о приближающемся урагане, т.к. сообщение от МЧС пришло слишком поздно.
Во второй половине дня 29 мая на Москву и область
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз Росгидромета о порывах ветра 29 мая в Москве не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", заявили в МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии