В МЧС России пояснили, почему отсутствовало экстренное оповещение населения перед ураганом

В МЧС России пояснили, что прогноз Росгидромета о порывах ветра 29 мая в Москве не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация», поэтому не нужно было и экстренное оповещение населения, передает ТАСС . Прогноз соответствовал желтому уровню опасности. Напомним, сообщение об урагане жители Москвы получили, когда погода стала улучшаться.



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«По классификации МЧС России, определяющей „уровни опасности“ и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз (от Росгидромета) не подпадал под критерии „чрезвычайная ситуация“, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17−22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — пояснили в МЧС.

В соответствии с полученным прогнозом граждан оповестили через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку только о комплексе неблагоприятных условий.

Синоптики отмечают, что предупреждали об ухудшении погодных условий и усилении ветра до 22 м/с в понедельник, начиная с субботы. А 29 мая около 12.25 мск выпустили дополнительное предупреждение, что ожидаются сильные осадки, гроза, град и ветер до 22 м/с. Прогнозы отправляются спасателям, которые просчитывают риски и после этого оповещают население, сообщает РБК со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии.

Ранее представители мобильных операторов Москвы заявили, что не смогли предупредить абонентов о приближающемся урагане, т.к. сообщение от МЧС пришло слишком поздно.

Во второй половине дня 29 мая на Москву и область обрушилась непогода : порывы ветра достигали 30 м/с, шел сильный дождь. Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повредил 2 тысячи автомобилей, а также кровли более 240 зданий. Погибли 16 человек, в том числе ребенок, различные травмы получили около 170. Среди пострадавших — белорус , он находится в больнице.