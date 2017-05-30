СК России уточнил число жертв урагана в Москве: 15 человек

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31 мая, Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России уточнил число жертв из-за разгула стихии в Москве и Подмосковье 29 мая. Как сообщают информагентства со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко, погибли 15 человек - пятеро в Москве, десять в Московской области.

До сих пор речь шла о 16 погибших, 11 из которых стали жертвами урагана в Москве

Погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние. Пострадавшие находятся в различных медицинских учреждениях Москвы и области, в том числе врачи НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы борются за жизнь двоих малолетних - девочки и мальчика, которые получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Общее число пострадавших - около 200 человек.-0-