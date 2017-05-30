Вооруженный мужчина задержан в аэропорту Орландо

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мужчина задержан в аэропорту города Орландо (США), сообщают информагентства.

Мужчина возле одного из офисов проката автомобилей на нижнем ярусе парковки угрожал причинить вред себе и окружающим. Полиция вела с ним переговоры, убеждая сдаться.

Мотивы поступка мужчины пока не ясны. Сообщается, что полиция получила звонок от его родственников, которые рассказали, что он уехал в аэропорт с желанием умереть.

Подозреваемый был окружен, взят под стражу, сейчас опасности нет, при инциденте никто не пострадал.

В результате были перекрыты дороги в районе аэропорта, людям предлагалось искать объездные пути. Администрация аэропорта предприняла меры, чтобы избежать крупного сбоя графика полетов.-0-