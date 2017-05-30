ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вооруженный мужчина задержан в аэропорту Орландо

31.05.2017 08:26 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Вооруженный мужчина задержан в аэропорту Орландо
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мужчина задержан в аэропорту города Орландо (США), сообщают информагентства.

Мужчина возле одного из офисов проката автомобилей на нижнем ярусе парковки угрожал причинить вред себе и окружающим. Полиция вела с ним переговоры, убеждая сдаться.

Мотивы поступка мужчины пока не ясны. Сообщается, что полиция получила звонок от его родственников, которые рассказали, что он уехал в аэропорт с желанием умереть.

Подозреваемый был окружен, взят под стражу, сейчас опасности нет, при инциденте никто не пострадал.

В результате были перекрыты дороги в районе аэропорта, людям предлагалось искать объездные пути. Администрация аэропорта предприняла меры, чтобы избежать крупного сбоя графика полетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина возле одного из офисов проката автомобилей на нижнем ярусе парковки угрожал причинить вред себе и окружающим. Полиция вела с ним переговоры, убеждая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СК России уточнил число жертв урагана в Москве: 15 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика