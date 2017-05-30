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Жертвами наводнения в Бразилии стали семь человек

31.05.2017 08:53 — Новости Мира | БелТА  
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Жертвами наводнения в Бразилии стали семь человек

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнения в Бразилии стали семь человек, сообщают информагентства.

Из-за мощных наводнений на северо-востоке Бразилии, вызванных сильными дождями, семь человек погибли, шесть пропали без вести и более 53 тыс. эвакуированы.

В штате Пернамбуко объявлено чрезвычайное положение из-за разгула стихии. Здесь эвакуированы почти 45 тыс. человек. В штате Алагоас покинули свои дома 9 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за мощных наводнений на северо-востоке Бразилии, вызванных сильными дождями, семь человек погибли, шесть пропали без вести и более 53 тыс. эвакуированы.

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