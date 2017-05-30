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США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил
31.05.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Военные США начали поставку оружия курдам из Сирийских демократических сил (СДС). Об этом сообщает
По данным агентства, первые поставки состоят из стрелкового оружия и транспортных средств. Как сообщает телеканал
Как сообщает
Ранее Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства США Дану Уайт сообщил, что президент Дональд Трамп 8 мая разрешил организовать поставку оружия курдским военным формированиям в Сирии. Глава государства поручил сделать это «по мере необходимости, чтобы обеспечить явную победу» в операции по освобождению Ракки от «Исламского государства».
Представитель Пентагона подчеркивала, что США «прекрасно осознают» озабоченность Турции по поводу безопасности в регионе. «Мы хотим убедить народ и правительство Турции в том, что США придерживаются курса на предотвращение дополнительных угроз безопасности и защиту нашего союзника по НАТО», — сказала представитель.
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Первые поставки состоят из стрелкового оружия и транспортных средств.
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