США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил

Военные США начали поставку оружия курдам из Сирийских демократических сил (СДС). Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на представителя Пентагона майора Адриана Рэнкина Галлоуэйя.

По данным агентства, первые поставки состоят из стрелкового оружия и транспортных средств. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Минобороны США, поставка вооружения была организована в последние 24 часа на основе разрешения президента страны Дональда Трампа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона Эрика Пахона, речь также идет о поставке боеприпасов и тяжелых пулеметов. По словам Пахона, военные США будут «по возможности осуществлять мониторинг применения курдскими формированиями поставленного оружия с тем, чтобы оно использовалось исключительно для борьбы против ИГ». Он добавил, что нарушения пользования оружием приведет к возможному сокращения поддержки от США.

Ранее Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства США Дану Уайт сообщил, что президент Дональд Трамп 8 мая разрешил организовать поставку оружия курдским военным формированиям в Сирии. Глава государства поручил сделать это «по мере необходимости, чтобы обеспечить явную победу» в операции по освобождению Ракки от «Исламского государства».

Представитель Пентагона подчеркивала, что США «прекрасно осознают» озабоченность Турции по поводу безопасности в регионе. «Мы хотим убедить народ и правительство Турции в том, что США придерживаются курса на предотвращение дополнительных угроз безопасности и защиту нашего союзника по НАТО», — сказала представитель.