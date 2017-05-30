Не менее 50 человек погибли, 150 получили ранения из-за взрыва в Кабуле

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 50 человек погибли, около 150 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле, передают информагентства.

Ранее со ссылкой на министерство здравоохранения страны агентство Пажвок сообщало о 60 раненых, агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на афганских чиновников, информировало о 50 убитых или раненых.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле сегодня утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. У посольства Германии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Многие здания были повреждены, выбиты окна и двери. В результате взрыва повреждены здания бюро агентства Синьхуа, посольства Индии.-0-