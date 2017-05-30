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Певица Ариана Гранде проведет в Манчестере благотворительный концерт

31.05.2017 09:19 — Новости Мира | БелТА  
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Певица Ариана Гранде проведет в Манчестере благотворительный концерт

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительница Ариана Гранде проведет 4 июня благотворительный концерт в Манчестере. Как информирует Sky News, посетителям трагического концерта 22 мая, когда в Манчестере произошел теракт, билеты будут выдаваться бесплатно.

Шоу Арианы Гранде будет называться One love Manchester и пройдет на стадионе Emirates Old Trafford. Отмечается, что шоу организовано в знак солидарности с жителями города Манчестера, который пострадал от рук террориста.

Помимо Арианы Гранде, в шоу One love Manchester примут участие Джастин Бибер, Кэти Перри, Фаррел Уильямс, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That.

В Манчестере вечером 22 мая сразу после завершения концерта поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Погибли 22 человека, в том числе и дети. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". По данным правоохранителей, исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Шоу Арианы Гранде будет называться One love Manchester и пройдет на стадионе Emirates Old Trafford. Отмечается, что шоу организовано в знак солидарности с жителями города Манчестера,...

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