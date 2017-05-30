31 мая, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Совет стражей конституции Ирана утвердил результаты президентских выборов, состоявшихся 19 мая.

Представитель министерства внутренних дел Ирана Салман Самани сказал, что после рассмотрения всех поступивших жалоб Совет стражей подтвердил законность 12-х президентских выборов.

Победу на президентских выборах в Иране одержал Хасан Роухани, переизбранный на второй срок. Он набрал 57% голосов избирателей. Церемония приведения президента к присяге состоится 6 августа.-0-