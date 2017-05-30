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Около 50 человек погибли при теракте возле посольства Германии в Кабуле
31.05.2017 10:41 — Новости Мира | Tut.by
Не менее 50 человек погибли и около 150 получили ранения в результате взрыва, который прогремел утром 31 мая в Кабуле. Об этом в Twitter сообщает афганское агентство
По сведениям
Ранее сообщалось, что взрыв в афганской столице прогремел неподалеку от посольства Германии. Помимо диппредставительств, там же располагается ряд ведомств, включая Национальный директорат безопасности.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.
28 апреля афганское движение «Талибан» объявило о начале ежегодного весеннего наступления. В официальном сообщении талибы пообещали вести войну против «иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны».
21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики «Талибана» ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.
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На улице в афганской столице взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.
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