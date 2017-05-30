Около 50 человек погибли при теракте возле посольства Германии в Кабуле

Не менее 50 человек погибли и около 150 получили ранения в результате взрыва, который прогремел утром 31 мая в Кабуле. Об этом в Twitter сообщает афганское агентство Pajhwok со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.



Фото: Reuters

По сведениям Reuters , которое ссылается на очевидцев, на улице в афганской столице взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. При этом агентство со ссылкой на Минздрав передает, что погибших 15, еще 300 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что взрыв в афганской столице прогремел неподалеку от посольства Германии. Помимо диппредставительств, там же располагается ряд ведомств, включая Национальный директорат безопасности.



Фото: Reuters

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

28 апреля афганское движение «Талибан» объявило о начале ежегодного весеннего наступления. В официальном сообщении талибы пообещали вести войну против «иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны».



Фото: Reuters

21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики «Талибана» ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.