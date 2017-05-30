Мэр Москвы дал коммунальщикам два дня на ликвидацию последствий шквала

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихийное бедствие, которое обрушилось 29 мая на Москву и Подмосковье, было квалифицировано метеорологами как шквал. Согласно последним данным, стихия унесла жизни 15 человек: 10 погибших в Москве и 5 в области. Пострадали около 200 человек. Как сообщает ТАСС, мэр Москвы Сергей Собянин поручил коммунальщикам в течение двух суток ликвидировать последствия разгула стихии.

"Я прошу в течение двух суток ликвидировать последствия стихии, включая восстановление кровель. Что касается поваленных деревьев, то все до единого должны быть восстановлены в осенний период. Необходимые посадки должны быть организованы желательно в тех местах, где были деревья ранее", - сказал Сергей Собянин.

Как заявил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов, пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Организовано патрулирование для оказания помощи населению по ликвидации последствий стихийного бедствия, распилено более 3 тыс. деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан. Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему. Движение по основным автомагистралям города осуществляется без затруднений, движение поездов метрополитена идет в штатном режиме. Всего в ликвидации последствий от ГУ МЧС России по Москве задействовано более 1 тыс. человек и 170 единиц техники.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что обрушившийся на регион шквалистый ветер сравним со смерчем, но, по его мнению, скорость порывов не достигла тех значений, которые позволили бы назвать его ураганом. Он пояснил, что ветер представлял собой горизонтальный поток, перемещающийся над поверхностью земли. "Смерч имеет вертикальную структуру, его высота может достигать 2 км, но обязательно по вертикали. Линия шквалов - это обязательно горизонтальная структура, которая несется перед хорошо выраженным фронтальным разделом", - рассказал Роман Вильфанд. По словам главы Гидрометцентра, именно то, что порывы усиливались местами, а не повсеместно, привело к столь сильным разрушениям.

Роман Вильфанд обратил внимание, что вчерашний ветер нельзя отнести к разряду ураганов, так как во время последних скорость воздушных потоков превышает 33 м/с. Он добавил, что накануне скорость ветра в основном составляла 16-18 м/с, в некоторых участках порывы усиливались до 23 м/с, а местами - до 28 м/с.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что все оперативные службы достойно сработали при шквале, обрушившемся на Москву и еще шесть регионов Центрального федерального округа. "Удар стихии пришелся по семи субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно, хотя, еще раз подчеркиваю, были отдельные недостатки и недоработки", - сказал Владимир Пучков во время селекторного совещания.-0-