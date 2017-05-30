Крупный теракт в Кабуле: число погибших возросло до 90 человек, 380 пострадали

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от взрыва, прогремевшего сегодня в столице Афганистана Кабуле, возросло до 90 человек, еще 380 пострадали. Об этом сообщило агентство Пажвок Афган Ньюс в "Твиттере" со ссылкой на источники, информирует ТАСС.

По последним данным, заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал Кабула. Рядом с местом взрыва расположено дипломатическое представительство Германии, а также посольства Японии и Ирана. Сообщается, что взрывной волной выбило окна и двери у большинства близлежащих зданий, нанесен ущерб в том числе зданиям диппредставительств.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.-0-