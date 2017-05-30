|
Против экс-президента Польши возбудили дело из-за обнародования секретных документов
31.05.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by
Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира, лидер знаменитого профсоюза «Солидарность» Лех Валенса подозревается в республике в публикации секретных государственных документов. Об этом информирует телеканал
Как сообщил журналистам прокурор Окружной прокуратуры в городе Зелена-Гура Анджей Стефановский, расследование началось 15 мая. Заявление по делу подало Агентство внутренней безопасности. Речь идет о публикации Валенсой документа Управления государственной безопасности от 1990 года с пометкой «секретно». Это была переписка руководителей Управления того времени, в которой сообщается, что МВД купило участок рядом с дачей Валенсы (в период, когда он возглавлял профсоюз «Солидарность»), чтобы следить за ним.
Согласно польским законам, за обнародование засекреченных документов может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.
Сам Валенса отвергает эти обвинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За обнародование засекреченных документов может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии