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Против экс-президента Польши возбудили дело из-за обнародования секретных документов

31.05.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира, лидер знаменитого профсоюза «Солидарность» Лех Валенса подозревается в республике в публикации секретных государственных документов. Об этом информирует телеканал TVN24.


Фото: Reuters

Как сообщил журналистам прокурор Окружной прокуратуры в городе Зелена-Гура Анджей Стефановский, расследование началось 15 мая. Заявление по делу подало Агентство внутренней безопасности. Речь идет о публикации Валенсой документа Управления государственной безопасности от 1990 года с пометкой «секретно». Это была переписка руководителей Управления того времени, в которой сообщается, что МВД купило участок рядом с дачей Валенсы (в период, когда он возглавлял профсоюз «Солидарность»), чтобы следить за ним.

Согласно польским законам, за обнародование засекреченных документов может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Сам Валенса отвергает эти обвинения.

 
 
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За обнародование засекреченных документов может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

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