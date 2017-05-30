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Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс
31.05.2017 13:22 — Новости Мира | Tut.by
Американские конгрессмены вызвали для дачи показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы уже шестого советника Дональда Трампа — политолога Бориса Эпштейна.
Как рассказал
Эпштейн был советником Трампа во время избирательной кампании, а после победы бизнесмена на выборах некоторое время работал в администрации. В частности, именно ему приписывают выступление президента в день памяти жертв Холокоста, в котором не было ни слова сказано об антисемитизме и шести миллионах погибших евреев во время Второй мировой войны. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер позже оправдывал Эпштейна, указывая, что он сам еврей, а его предки были жертвами Холокоста.
Эпштейн родился в 1982 году в Москве. В 1993 году его семья эмигрировала в США. Там Эпштейн учился в Джорджтаунском университете, где познакомился с сыном Трампа Эриком.
В марте Эпштейн по необъявленным причинам покинул администрацию Трампа и с тех пор работает политическим аналитиком в Sinclair Broadcast Group. В недавнем интервью он заявил, что ничего не слышал о вмешательстве России в американские выборы. «А если кому-то не нравится внешняя политика Трампа, то высказать свое мнение можно будет через три с половиной года на избирательном участке», — сказал он.
Эпштейн стал уже шестым человеком из окружения Трампа, вызванным в конгресс по «российскому делу». Ранее вопросы у законодателей возникли к Майклу Флинну, Полу Манафорту, Роджеру Стоуну, Картеру Пейджу и Майклу Коэну. Последний, являясь адвокатом президента, заявил, что не пойдет на слушания, потому что запрос к нему был неграмотно составлен.
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Эпштейн был советником Трампа во время избирательной кампании, а после победы бизнесмена на выборах некоторое время работал в администрации.
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