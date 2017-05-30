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Вучич вступил в должность президента Сербии

31.05.2017 13:35 — Новости Мира | БелТА  
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Вучич вступил в должность президента Сербии
Александр Вучич. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранный 2 апреля президент Сербии Александр Вучич принес присягу перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Произнеся текст президентской клятвы, он официально вступил в должность главы государства на пятилетний срок, сообщает ТАСС.

На церемонии присутствовал экс-президент Сербии Томислав Николич, президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик, представители политических партий, депутаты, представители Словении, Венгрии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Греции и Австрии, послы иностранных государств.

У здания Скупщины собралось несколько тысяч граждан Сербии, приветствовавших Александра Вучича овациями.

Согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, Александр Вучич получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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У здания Скупщины собралось несколько тысяч граждан Сербии, приветствовавших Александра Вучича овациями.

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