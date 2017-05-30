Вучич вступил в должность президента Сербии

Александр Вучич. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранный 2 апреля президент Сербии Александр Вучич принес присягу перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Произнеся текст президентской клятвы, он официально вступил в должность главы государства на пятилетний срок, сообщает ТАСС.

На церемонии присутствовал экс-президент Сербии Томислав Николич, президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик, представители политических партий, депутаты, представители Словении, Венгрии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Греции и Австрии, послы иностранных государств.

У здания Скупщины собралось несколько тысяч граждан Сербии, приветствовавших Александра Вучича овациями.

Согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, Александр Вучич получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан страны.-0-