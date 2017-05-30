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Парламент Кыргызстана поддержал проведение выборов президента 15 октября

31.05.2017 13:26 — Новости Мира | БелТА  
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Парламент Кыргызстана поддержал проведение выборов президента 15 октября

31 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана в третьем чтении одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша". За документ проголосовали 106 депутатов, против - 9 из присутствующих в зале 115 парламентариев.

Согласно законопроекту, дата проведения выборов президента переносится с третьего воскресенья ноября на третье воскресенье октября. В этом году она выпадает на 15 октября. Далее документ будет направлен на подпись главе государства.

Документ также предлагает увеличение избирательного залога до 1 млн сомов и избирательного порога с 7 до 9%. Норма об увеличении избирательного порога будет действовать с 2020 года и вводится в целях укрупнения и объединения политических партий.-0-

 
 
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Согласно законопроекту, дата проведения выборов президента переносится с третьего воскресенья ноября на третье воскресенье октября. В этом году она выпадает на 15...

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