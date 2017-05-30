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Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции

31.05.2017 13:21 — Новости Мира | БелТА  
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Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
Владимир Путин. Фото РИА Новости

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин, в частности, снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на наем в России на работу турецких граждан. Кроме того, российский лидер постановил частично возобновить действие соглашения о безвизовых поездках граждан России и Турции, которое было приостановлено с 1 января 2016 года. А именно, он распорядился ввести безвизовый режим в отношении "граждан Турецкой Республики, являющихся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в Российскую Федерацию в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории Российской Федерации, и членов их семей при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действительные служебные паспорта".

22 мая Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Кризис в отношениях между Москвой и Анкарой возник после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин, в частности, снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на наем в России на работу турецких граждан.

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