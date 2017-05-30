31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики из террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за кровавый теракт в Кабуле, сообщают информагентства.

Крупный теракт произошел сегодня утром в районе афганской столицы, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. В кабульской полиции заявили, взрыв прогремел у посольства Германии, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.

По последним данным, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 90 человек, 380 пострадали.

Известно, что в числе пострадавших дипломаты и журналисты. Так, в результате взрыва получил ранения посол Ирана в Афганистане, а также сотрудники посольства ФРГ. Би-би-си заявила о гибели сотрудника в результате взрыва в столице Афганистана, еще четверо журналистов телекомпании получили ранения. Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков в свою очередь сообщил, что в результате взрыва пострадали двое граждан Казахстана, им оказана медпомощь.-0-