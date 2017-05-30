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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

31.05.2017 14:10 — Новости Мира | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики из террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за кровавый теракт в Кабуле, сообщают информагентства.

Крупный теракт произошел сегодня утром в районе афганской столицы, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. В кабульской полиции заявили, взрыв прогремел у посольства Германии, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.

По последним данным, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 90 человек, 380 пострадали.

Известно, что в числе пострадавших дипломаты и журналисты. Так, в результате взрыва получил ранения посол Ирана в Афганистане, а также сотрудники посольства ФРГ. Би-би-си заявила о гибели сотрудника в результате взрыва в столице Афганистана, еще четверо журналистов телекомпании получили ранения. Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков в свою очередь сообщил, что в результате взрыва пострадали двое граждан Казахстана, им оказана медпомощь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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