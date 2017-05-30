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Встреча замглав МИД "нормандской четверки" в Берлине позволила определить приоритеты - МИД Франции

31.05.2017 14:49 — Новости Мира | БелТА  
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Встреча замглав МИД "нормандской четверки" в Берлине позволила определить приоритеты - МИД Франции
Ромен Надаль

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина), которая прошла в Берлине 30 мая, позволила определить приоритетные направления действий по урегулированию украинского кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Франции Ромена Надаля.

"Данная встреча позволила проанализировать ситуацию с мерами, осуществленными после совещания в Париже от 24 марта. Был также определен целый ряд приоритетных направлений, которые необходимо реализовать в сфере безопасности, политики, экономики и в гуманитарной сфере", - сказал Ромен Надаль.

Он также сообщил, что участники переговоров "потребовали гарантировать для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возможность выполнить поставленные перед ней задачи в наилучших условиях".

Ромен Надаль добавил, что Франция и Германия во время встречи подчеркнули, что есть риск ухудшения как экономической, так и экологической и гуманитарной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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