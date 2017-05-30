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В частной школе в Саудовской Аравии произошла стрельба, трое погибших

31.05.2017 15:24 — Новости Мира | БелТА  
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В частной школе в Саудовской Аравии произошла стрельба, трое погибших

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла сегодня в одной из частных школ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, погибли три человека, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, стрельбу открыл бывший учитель школы, которого незадолго до этого уволили. Среди жертв - саудовский преподаватель, его коллега палестинец с американским гражданством и рабочий-бенгалец.

Во время инцидента учеников в здании школы не было. Сообщается, что стрелок до сих пор находится внутри учебного заведения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, стрельбу открыл бывший учитель школы, которого незадолго до этого уволили.

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