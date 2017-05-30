ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямые инвестиции Пекина в страны вдоль "Одного пояса и одного пути" в 2016 году выросли почти на 30%

31.05.2017 15:14 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Прямые инвестиции Пекина в страны вдоль "Одного пояса и одного пути" в 2016 году выросли почти на 30%

31 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Объем инвестиций Пекина в страны вдоль "Одного пояса и одного пути" в 2016 году достиг $640 млн, что на 29,3% больше, чем в 2015-м. Об этом стало известно на Пекинской международной ярмарке торговли услугами-2017.

Как сообщил замглавы Пекинского комитета по делам коммерции Кэ Юнго, объем двусторонней торговли Пекина со странами вдоль "Одного пояса и одного пути" в первом квартале текущего года достиг $26 млрд 790 млн с приростом на 41,6% в годовом выражении. На торговлю с этими странами пришлось 35,2% всего объема экспорта и импорта города за указанный период.

По словам Кэ Юнго, в будущем Пекин планирует путем обмена информацией, проведения различных выставок, презентаций и других деловых мероприятий продвигать практическое взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и зарубежными странами.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил замглавы Пекинского комитета по делам коммерции Кэ Юнго, объем двусторонней торговли Пекина со странами вдоль "Одного пояса и одного пути" в первом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Встреча замглав МИД "нормандской четверки" в Берлине позволила определить приоритеты - МИД Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика