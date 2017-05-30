31 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Объем инвестиций Пекина в страны вдоль "Одного пояса и одного пути" в 2016 году достиг $640 млн, что на 29,3% больше, чем в 2015-м. Об этом стало известно на Пекинской международной ярмарке торговли услугами-2017.

Как сообщил замглавы Пекинского комитета по делам коммерции Кэ Юнго, объем двусторонней торговли Пекина со странами вдоль "Одного пояса и одного пути" в первом квартале текущего года достиг $26 млрд 790 млн с приростом на 41,6% в годовом выражении. На торговлю с этими странами пришлось 35,2% всего объема экспорта и импорта города за указанный период.

По словам Кэ Юнго, в будущем Пекин планирует путем обмена информацией, проведения различных выставок, презентаций и других деловых мероприятий продвигать практическое взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и зарубежными странами.-0-