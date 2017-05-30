МЧС России распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС России распространило экстренное предупреждение о сильном ветре, дожде и грозе предстоящей ночью, 1 июня, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

В предупреждении сообщается: "В Москве ночью 1 июня 2017 года облачно, дождь, местами сильный. Гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами до 24 м/с. Днем местами порывы ветра сохранятся 15-20 м/с".

Спасатели указывают, что при сильных порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, а также повал деревьев, повреждение рекламных конструкций. Это может привести к заторам на дорогах, повреждению машин и травмированию людей. МЧС рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

В Москве 29 мая шквалистый ветер и вызванные им разрушения стали причиной гибели 15 человек, десять человек погибли в Москве и пять в Подмосковье. Шквал повалил 14 тыс. деревьев, повреждения получили около 2 тыс. машин, а также крыши 243 домов.-0-