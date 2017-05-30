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Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию
31.05.2017 16:23 — Новости Мира | Tut.by
Политикам Черногории, поддержавшим вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию. Об этом сообщили местные СМИ, информацию подтвердили РБК в Социал-демократической партии Черногории.
О внесении 70 черногорских политиков, депутатов и чиновников в российский черный список сообщило со ссылкой на диписточники местное издание Pobjeda, изложение материала приводит сербский портал «Вечерне новости». На сайте Pobjeda номер за 31 мая пока не опубликован. В материале среди попавших в список невъездных названы премьер страны Душко Маркович, бывший глава правительства Мило Джуканович и 46 депутатов парламента, поддержавших вступление страны в НАТО.
Пресс-секретарь Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич подтвердил РБК, что депутатам скупщины от его партии запретили въезд в Россию.
Министерство иностранных дел Черногории заявило, что направит запрос в Москву относительно запрета на въезд.
Источник РБК в МИД России посоветовал черногорским чиновникам обратиться за информацией о ситуации в консульский отдел посольства России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о запрете на въезд в Россию для черногорских политиков и чиновников, передает «Интерфакс». На соответствующий вопрос Песков ответил: «Нет, ничего не известно», цитирует агентство.
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о намерении страны вступить в НАТО весной 2014 года, но приглашение в альянс страна получила только в декабре 2015 года. В мае 2016 года в Брюсселе министры иностранных дел стран — членов альянса и Джуканович по итогам переговоров подписали протокол о присоединении страны. Депутаты черногорского парламента ратифицировали протокол 28 апреля 2017 года, документ поддержали 46 депутатов — именно они, по данным местного издания, попали в российский черный список.
Президент страны Филип Вуянович назвал ратификацию протокола историческим решением, в результате которого страна «получила основы для сохранения своего вечного существования». «Через эту систему безопасности республика теперь будет обладать гарантией своей жизни», — заявил президент.
В Министерстве иностранных дел России заявили «с глубоким сожалением», что «нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести». В Москве полагают, что решение о вступлении в альянс было принято с нарушением «демократических норм и принципов» под предлогом угрозы со стороны России, подчеркнули в ведомстве. Москва будет учитывать «стратегические последствия» принятого решения.
«Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности», — подчеркнули тогда в сообщении МИД России.
На следующий день после реакции дипломатического ведомства министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович
Помимо перспективы вступления Черногории в НАТО на отношениях между двумя странами сказалась попытка государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года. В Подгорице заявили, что к ней
Официальная Москва выступила с опровержением заявлений черногорской прокуратуры. «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — заявил тогда Песков.
TUT.BY: 28 мая, напомним, не смог попасть в Минск черногорский депутат Миодраг Вукович. Он летел в Минск через Москву и был
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Информацию подтвердили РБК в Социал-демократической партии Черногории.
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