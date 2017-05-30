Пять сотрудников посольства Молдовы в Москве объявлены персонами нон грата. Об этом сообщает МИД РФ.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Молдова, напомним, объявила о высылке трех российских дипломатов 29 мая. Их имена не назывались. По данным СМИ, среди них был помощник военного атташе Александр Грудин, которого местная прокуратура подозревает в вербовке бывшего депутата парламента Молдовы.

Президент страны Игорь Додон назвал решение правительства страны о высылке «возмутительным», «недружественным шагом».