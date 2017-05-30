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Новорожденным в Сингапуре начали вручать повестки в армию

31.05.2017 17:21 — Новости Мира | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре родителям новорожденных мальчиков вместе со свидетельством о рождении отныне вручается и повестка в армию, сообщает ТАСС.

Подобная инициатива реализуется Министерством обороны Сингапура и распространяется только на граждан страны.

"Мы хотим предоставить заранее родителям детей мужского пола всю необходимую информацию об обязательном прохождении воинской службы", - заявил официальный представитель Минобороны.

Как разъяснили в ведомстве, следующее напоминание о необходимости служить в армии придет уже в 13-летнем возрасте будущих призывников. И с этого момента родители, если захотят вывести своего сына за границу на срок от 3 месяцев и более, в том числе и на учебу, должны будут получить соответствующее разрешение властей.

Когда юноше исполнится 16,5 лет, его зарегистрируют в системе воинского учета. Мальчики должны будут пройти медкомиссию и при достижении 18-летнего возраста пополнить ряды ВС Сингапура.

Воинская повинность для мужчин в Сингапуре является обязательной. Отслужить в армии также должны и иностранцы, получившие вид на жительство во втором поколении. Срок службы длится от 22 до 24 месяцев, и за это время предоставляется отпуск продолжительностью не более 14 суток. Согласно закону страны, новобранец может выбрать место службы: вооруженные силы, полицию или силы самообороны (пожарные части).

После окончания службы в армии мужчина становится резервистом и до 40 лет в обязательном порядке каждый год проходит 2-недельные военные сборы. Отсрочки от призыва представляются в исключительном случае на несколько месяцев. По официальным данным, только 10 человек за последнее десятилетие получили подобную поблажку. Среди них пловец Джозеф Скулинг, который был освобожден на три года для подготовки к Олимпиаде-2016 и оправдал доверие, выиграв золотую медаль.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы хотим предоставить заранее родителям детей мужского пола всю необходимую информацию об обязательном прохождении воинской службы", - заявил официальный...

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