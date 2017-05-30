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Суд обязал Навального удалить расследование о Медведеве
31.05.2017 17:29 — Новости Мира | Tut.by
Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил
Кроме того, по решению суда должен быть удален
Навальный также должен удалить из своего блога пост, где говорится, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову, а также обвинения Усманова в цензуре в «Коммерсанте».
Навальный заявил, что ему «на это решение [суда], словами самого Алишера Бурхановича, плевать». Он пообещал обжаловать решение.
В ходе судебного разбирательства судья Васина отказалась вызывать свидетелей и запрашивать данные Росреестра. Навальный просил вызвать в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева.
Васина также не вызвала руководителей компаний, через которые, по утверждению Навального, происходила передача имущества. Помимо этого судья запретила видеосъемку и трансляцию процесса, хотя за это выступали обе стороны.
Усманов не принимал участия в процессе, его интересы представляла группа адвокатов во главе с Генрихом Падвой.
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Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному.
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