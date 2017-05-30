ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для заявителей на британскую визу вводятся новые сборы

31.05.2017 17:57 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для заявителей на британскую визу вводятся новые сборы. Как сообщает Би-Би-Си, при обращении в службу клиентской поддержки по электронной почте заявителям нужно будет заплатить сбор в размере 5,48 фунтов стерлингов.

Отмечается, что новый сбор должен снизить нагрузку на британских налогоплательщиков, так как услуги клиентской поддержки обходились правительству в "значительную сумму".

МВД Великобритании привлекло для оказания услуг справочной службы внешнего подрядчика - компанию Sitel UK. По договору с Sitel UK, число языков, на которых будет осуществляться поддержка клиентов, сокращено с 20 до 8. Указывается, что порядка 80% всех телефонных разговоров и всей переписки осуществляется на английском языке, и только 4% - на тех языках, которые было решено сократить.

Стоимость британской визы составляет от 89 фунтов стерлингов. По информации Национальной статистической службы Великобритании, за год до марта 2017 года на британскую визу было подано около 3 млн заявлений. -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что новый сбор должен снизить нагрузку на британских налогоплательщиков, так как услуги клиентской поддержки обходились правительству в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Суд обязал Навального удалить расследование о Медведеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика