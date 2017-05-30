31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для заявителей на британскую визу вводятся новые сборы. Как сообщает Би-Би-Си, при обращении в службу клиентской поддержки по электронной почте заявителям нужно будет заплатить сбор в размере 5,48 фунтов стерлингов.

Отмечается, что новый сбор должен снизить нагрузку на британских налогоплательщиков, так как услуги клиентской поддержки обходились правительству в "значительную сумму".

МВД Великобритании привлекло для оказания услуг справочной службы внешнего подрядчика - компанию Sitel UK. По договору с Sitel UK, число языков, на которых будет осуществляться поддержка клиентов, сокращено с 20 до 8. Указывается, что порядка 80% всех телефонных разговоров и всей переписки осуществляется на английском языке, и только 4% - на тех языках, которые было решено сократить.

Стоимость британской визы составляет от 89 фунтов стерлингов. По информации Национальной статистической службы Великобритании, за год до марта 2017 года на британскую визу было подано около 3 млн заявлений. -0-