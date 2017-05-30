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массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в западной части Мосула

31.05.2017 20:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Сотрудники силовых структур Ирака обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» в западной части иракского города Мосул. Об этом сообщил в среду телеканал Al Sumaria.

По его информации, в братской могиле захоронены останки 60 иракцев. Большинство — женщины и пожилые люди. Тела жертв направлены в больницу в районе Вади-Хаджар для опознания родственниками. Полиция начала расследование.

В настоящий момент правительственные силы Ирака — Федеральная полиция, армейский спецназ и силы быстрого реагирования МВД — продвигаются к старым кварталам Мосула — последнему оплоту боевиков в городе. О начале штурма оставшихся укреплений террористов в Западном Мосуле было объявлено в минувшую субботу. В руках ИГ остается менее 5% территории населенного пункта и порядка 180 тыс. мирных иракцев, которых боевики используют в качестве живого щита. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил в понедельник, что кампания по выдворению боевиков, начавшаяся 17 октября 2016 года, близка к завершению.

 
 
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В братской могиле захоронены останки 60 иракцев. Большинство - женщины и пожилые люди. Тела жертв направлены в больницу в районе Вади-Хаджар для опознания...

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