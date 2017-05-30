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Пассажир Malaysia Airlines рвался в кабину пилотов и говорил о бомбе
31.05.2017 21:14 — Новости Мира | Tut.by
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Мельбурна, вынужден был вернуться в аэропорт после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. Он говорил, что у него бомба.
Рейс номер MH128 вылетел из аэропорта Мельбурна после 23.00 по местному времени. По данным портала Flightradar.com, он развернулся через 14 минут после взлета.
Как говорится в заявлении авиакомпании, лайнер вынужден был развернуться из-за буйного пассажира. Решение об этом принял командир экипажа, самолет пробыл в воздухе 30 минут.
Сообщается, что пассажир сказал, что у него есть бомба, и попытался войти в кабину вскоре после взлета.
После благополучного приземления самолет въехал в ангар, к нему вызвали сотрудников безопасности. Пассажир был задержан.
В министерстве транспорта уточнили, что задержанный — гражданин Шри-Ланки.
Взрывное устройство, которое рвавшийся к пилотам человек называл бомбой, оказалось обычным аккумулятором.
Авиакомпания Malaysia Airlines за последние годы пережила две катастрофы.
В 2014 году пропал борт компании, выполнявший
В июле 2014 года в небе над Украиной в районе захваченного вооруженными формированиями Донбасса
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В министерстве транспорта уточнили, что задержанный - гражданин Шри-Ланки.
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