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Пассажир пытался захватить малазийский Airbus A330, летевший из Мельбурна

31.05.2017 22:02 — Новости Мира | БелТА  
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Пассажир пытался захватить малазийский Airbus A330, летевший из Мельбурна

Информагентства сообщают об инциденте на борту самолета "Эйрбас" А330, выполнявшего рейс из австралийского Мельбурна в малазийский Куала-Лумпур. Сообщается, что практически сразу после взлета неизвестный пытался проникнуть в кабину пилотов и при этом угрожал взорвать бомбу, находящуюся на борту самолета. В руках у него было замечено портативное электронное устройство.

Преступника, который предположительно является гражданином Шри-Ланки, сумели нейтрализовать пассажиры. Самолет вернулся обратно в аэропорт Мельбурна, где злоумышленника передали в руки полиции. На некоторое время пришлось закрыть доступ на территорию аэропорта как для пассажиров, так и для самолетов.

В Malaysia Airlines подтвердили факт инцидента, однако отрицают попытку угона самолета. Сообщается, что расследование в отношении возмутителя спокойствия продолжится, всем пассажирам компенсируют размещение в отелях и перелет в пункт назначения другим рейсом.

В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.

 
 
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Преступника, который предположительно является гражданином Шри-Ланки, сумели нейтрализовать пассажиры. Самолет вернулся обратно в аэропорт Мельбурна, где...

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