Пассажир пытался захватить малазийский Airbus A330, летевший из Мельбурна

Информагентства сообщают об инциденте на борту самолета "Эйрбас" А330, выполнявшего рейс из австралийского Мельбурна в малазийский Куала-Лумпур. Сообщается, что практически сразу после взлета неизвестный пытался проникнуть в кабину пилотов и при этом угрожал взорвать бомбу, находящуюся на борту самолета. В руках у него было замечено портативное электронное устройство.

Преступника, который предположительно является гражданином Шри-Ланки, сумели нейтрализовать пассажиры. Самолет вернулся обратно в аэропорт Мельбурна, где злоумышленника передали в руки полиции. На некоторое время пришлось закрыть доступ на территорию аэропорта как для пассажиров, так и для самолетов.

В Malaysia Airlines подтвердили факт инцидента, однако отрицают попытку угона самолета. Сообщается, что расследование в отношении возмутителя спокойствия продолжится, всем пассажирам компенсируют размещение в отелях и перелет в пункт назначения другим рейсом.

В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.