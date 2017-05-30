Минобороны России назвало основную версию крушения Ту-154 возле Сочи

В Министерстве обороны Российской Федерации озвучили одну из наиболее вероятных причин крушения самолета, передают информагентства. Напомним, расследованием занималась специально созданная для этой цели комиссия.

В заявлении говорится, что причиной падения самолета в Черное море вблизи Сочи могло стать "нарушение пространственной ориентировки" командира воздушного судна. Это привело к ошибочным действиям пилотов, повлекшим падение самолета и гибель людей.

Нарушение правил заправки или воздействие внешних факторов в отношении Ту-154 в декабре 2016 года не установлено. Пассажиры в салоне были рассажены правильно, центровка самолета также была выполнена в соответствии с нормами.

Сообщается, что расследование, организованное экспертами Минобороны, представителями Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна "Туполев", завершено.