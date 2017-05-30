В доме, где жил Джон Леннон, произошло тройное убийство

В доме, расположенном по адресу Фолкнер-стрит, 36 в английском Ливерпуле, были обнаружены три тела, принадлежащие женщине и двум маленьким детям. Этот адрес хорошо известен всем поклонникам группы "Битлз", ведь именно здесь какое-то время проживал Джон Леннон - основатель и участник легендарного коллектива.

Информагентства сообщают, что убитые были обнаружены совершенно случайно. Изначально полиция приехала на место из-за сообщения об утечке газа. Поэтому район был оцеплен, а всех проживающих по соседству людей попросили временно покинуть район.

По итогам расследования был арестован 30-летний мужчина, который, по версии следствия, расправился со своей семьей после ссоры на бытовой почве.

Ранее дом принадлежал менеджеру The Beatles Брайану Эпштейну. Некоторое время в нем жил и Джон Леннон с первой супругой Синтией. Утверждается, что в последние годы здание занимала мать с маленькими детьми. Оно постоянно было окружено туристами и фанатами "Битлов", желавшими взглянуть на "историческое" здание.

Расследование по делу продолжается.