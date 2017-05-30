Неизвестные обстреляли танкер из гранатометов у берегов Йемена

Информагентства сообщают об обстреле судна, перевозившего нефть, в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря у берегов Йемена. Трое мужчин на небольшой шлюпке приблизились к танкеру и открыли по нему огонь из гранатометов. Всего было выпущено три реактивных гранаты, после этого группа людей удалилась к берегам Йемена.

Судно, следовавшее под флагом Маршалловых островов, не получило серьезных повреждений и продолжило свой путь. Пока исключается версия с нападением пиратов, вероятнее всего, это "эхо" военного конфликта в Йемене.

Напомним, вооруженный конфликт продолжается в Йеменской республике с 2014 года. В нем, с одной стороны, участвуют верные бывшему главе государства Али Абдалле Салеху военные и повстанцы хуситы из движения "Ансар Алла", а с другой - правительственные войска и народное ополчение лояльные действующему главе государства Абд Раббу Мансуру Хади. На стороне нынешних властей выступает арабская коалиция, руководимая Саудовской Аравией.