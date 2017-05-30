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В турецкой провинции Ширнак разбился военный вертолет
31.05.2017 23:21 — Новости Мира | БелТА
По меньшей мере 13 военнослужащих Турции погибли при крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны, передают информагентства. Предположительно, вертолет зацепился за линию электропередач, потерял управление и рухнул на землю. Это произошло в темное время суток.
В провинции Ширнак иногда проводятся спецоперации против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
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По меньшей мере 12 военнослужащих Турции погибли при крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны, передают информагентства.
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