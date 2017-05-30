В турецкой провинции Ширнак разбился военный вертолет

По меньшей мере 13 военнослужащих Турции погибли при крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны, передают информагентства. Предположительно, вертолет зацепился за линию электропередач, потерял управление и рухнул на землю. Это произошло в темное время суток.

В провинции Ширнак иногда проводятся спецоперации против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.