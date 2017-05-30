Более 40 мигрантов погибли в Сахаре после поломки грузовика

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Более 40 мигрантов из Западной Африки погибли в пустыне Сахара на этой неделе после того, как перевозивший их грузовик сломался в засушливом районе северного Нигера, сообщает Reuters со ссылкой на Красный Крест.

Шестеро оставшихся в живых отправились в отдаленную деревню, где сообщили, что 44 человека, в основном выходцы из Ганы и Нигерии, в том числе пятеро детей, погибли от жажды. Такое заявление сделал Лавал Тахер - начальник отдела Красного Креста в регионе Бильма.

Число переселенцев, пересекающих Сахару, в последние годы увеличилось. Обедневшие жители Западной Африки, рискуя своей жизнью, пытаются добраться до Европы.

Переезд из Нигера в Ливию - один из самых опасных отрезков путешествия для тысяч мигрантов, желающих переплыть Средиземное море. Часто у них с собой ограниченное количество еды и припасов, поэтому даже такие мелкие инциденты, как поломка транспорта, могут стать причиной гибели многих людей.

Почти невозможно узнать, сколько людей погибло в малоисследованных областях Сахары. По некоторым сведениям, там их погибает даже больше, чем в море.