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Украина ввела режим тишины на Донбассе на один день

31.05.2017 21:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Украинским военным запретили использовать любой вид оружия в течение суток 1 июня. Такое заявление в среду, 31 мая, пресс-центр штаба АТО опубликовал на своей странице в Facebook.


Фото: Сергей Ваганов, Газета.ru

«1 июня ВС Украины будут придерживаться режима тишины. Украинская сторона (…) поддерживает стремление по соблюдению режима тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что запрет на использование оружия будет действовать с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня. При этом «в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения» служащие ВСУ получают право применить оружие.

Ранее в среду ООН подсчитала, что с начала военного конфликта на Донбассе погибли 2 тысячи гражданских лиц и от 7 до 9 тысяч получили ранения.

Последний раз режим тишины на Донбассе объявляли 13 апреля.

 
 
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Уточняется, что запрет на использование оружия будет действовать с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.

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