Украина ввела режим тишины на Донбассе на один день

Украинским военным запретили использовать любой вид оружия в течение суток 1 июня. Такое заявление в среду, 31 мая, пресс-центр штаба АТО опубликовал на своей странице в Facebook.



Фото: Сергей Ваганов, Газета.ru

«1 июня ВС Украины будут придерживаться режима тишины. Украинская сторона (…) поддерживает стремление по соблюдению режима тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что запрет на использование оружия будет действовать с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня. При этом «в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения» служащие ВСУ получают право применить оружие.

Ранее в среду ООН подсчитала, что с начала военного конфликта на Донбассе погибли 2 тысячи гражданских лиц и от 7 до 9 тысяч получили ранения.

Последний раз режим тишины на Донбассе объявляли 13 апреля.