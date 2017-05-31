Сенаторы США подготовили план по ужесточению санкций против России

Председатели банковского комитета сената США выдвинули план по ужесточению санкций против России из-за «вмешательства» в американские выборы, а также событий в Сирии и на Украине, передает Bloomberg .

По словам авторов законопроекта республиканца Майка Грапо и демократа Шеррода Брауна, данные санкции расширят ограничения в отношении различных секторов экономики России, среди которых горная промышленность, металлургия и железнодорожный транспорт.

Отмечается, что причиной данной инициативы послужила неизменная несмотря на имеющиеся санкции политика официальной Москвы.

26 мая представитель Белого дома заявил, что Трамп не собирается снимать с России санкции и не исключает возможности их ужесточения. После присоединения Крыма к России и начала военных столкновений на востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели финансовые санкции против РФ, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.