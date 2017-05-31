Насколько велика угроза распространения исламизма на Балканах?

В Германии и США предупреждают о растущей популярности радикального ислама в балканских странах. Означает ли это, что Балканы могут стать источником джихадизма в Европе?



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Тенденция, свидетельствующая о присоединении джихадистов с Балкан к террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и другим радикальным группировкам, воюющим в Сирии, практически сошла на нет. Об этом на минувшей неделе рассказали на антитеррористической конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представители Боснии и Герцеговины и Албании.

Всего в рядах ИГ насчитывается до нескольких тысяч исламистов с Балкан, но за последние два года известно о считанном числе случаев, когда завербованные джихадистами граждане из этого региона отправлялись в зону боевых действий на Ближнем Востоке. В то же время довольно большие группы радикалов в балканских странах, ряды которых пополняют «возвращенцы» из Сирии, представляют собой угрозу для безопасности, считают наблюдатели.

Угроза со стороны радикального ислама

«Это местное явление никуда не делось. Организационная структура салафитских, джихадистских и исламистских экстремистов на Балканах неизменна, и теперь они сфокусированы на определенных странах и на всем регионе в целом», — предупреждает эксперт Австрийского института международной политики Ведран Джихич в беседе с DW. По его оценкам, 30−40 процентов уехавших из Косово или Боснии воевать в Сирию были убиты или остались на Ближнем Востоке. Около 150 человек вернулись в Боснию и Герцеговину, порядка 120 — в Косово.

О том, что эти «возвращенцы» представляют собой угрозу, говорят и в Вашингтоне. Заместитель помощника госсекретаря США Хойт Йи заявил 17 мая на заседании подкомитета по делам Европы, Евразии и возникающим угрозам, что в этом вопросе «необходимо делать больше». Из-за возвращения радикализовавшихся граждан правительства балканских стран обеспокоены возможным всплеском насилия, нетерпимости и экстремизма в регионе, что может также распространиться дальше на север и запад, рассказал Йи.

В то же время немецкое правительство отмечает другую проблему, которая может усилить радикализацию мусульманского населения Балкан — растущее влияние Саудовской Аравии и других арабских стран. «Саудовские миссионерские организации проявляют активность в Косово и распространяют здесь ваххабитскую версию ислама, отправляя в страну своих проповедников», — отмечается в ответе правительства ФРГ на запрос от 11 мая одного из депутатов бундестага.

Распространение идей салафизма

Фундаменталистский салафизм, как и другие радикальные ветви ислама, впервые появился на Балканах — вместе со спонсируемыми Эр-Риядом проповедниками и мечетями в Боснии и Косово — во время югославских войн в 1990-е годы. В последнее десятилетие эта идеология получила еще более широкое распространение из-за плачевной экономической и социальной ситуации в регионе и отсутствия перспектив у молодежи. В шести балканских государствах (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Сербия, Черногория) уровень безработицы среди молодых людей превышает 50 процентов, а средняя зарплата находится в районе 300 евро.

Балканские мусульмане считаются одной из самых умеренных мусульманских общин в мире, так как радикальные интерпретации ислама остаются чуждыми для большей части местного населения. Тем не менее балканские страны с мусульманским большинством (Косово, Албания и Босния) часто рассматриваются аналитиками как благодатная почва для религиозных фанатиков и насильственного экстремизма. Соседние Македония, Сербия и Черногория тоже не могут похвастать устойчивостью к этой проблеме.

В недавно вышедшей в свет книге «Между душеспасением и террором: радикализация и феномен наемников на Балканах» Владо Азинович отмечает, что радикализация в регионе произошла, прежде всего, в контексте воинственного салафизма. «В сущности, основной целью воинственного салафизма в регионе является отторжение этнической идентичности у босняков и албанцев, которая характеризуется вековыми традициями толерантности, чтобы встроить их в единое, обманчивое глобальное сообщество — умму, в котором определяющей является религиозная идентичность», — пишет Азинович.

Вопрос радикализации связан с социально-экономическим развитием стран

Эксперт по Балканам Гордон Бэрдос, выступая в середине мая в комитете по иностранным делам Конгресса США, сравнил нынешнее положение дел в балканских странах с периодом Веймарской республики в Германии в 1920—1930-е годы. «Мы имеем дело с государствами со слабыми демократическими институтами, с находящимися в упадке экономиками и высоким уровнем недовольства населения», — пояснил аналитик.

Продолжительный социально-экономический спад и процветающая коррупция в совокупности с угрозами безопасности и слабыми государственными институтами могут подтолкнуть еще больше людей к радикальным движениям, предостерег Бэрдос.

Ведран Джихич не считает, что нынешняя обстановка на Балканах должна вызывать большую обеспокоенность, но все же имеющиеся тревожные сигналы следует принимать всерьез. «Это явление будет сопровождать развитие балканских стран в ближайшие годы и десятилетия. Ясно также, что ислам на Балканах уже больше не будет прежним, как в 1990-е годы», — констатирует эксперт.

По его мнению, ответ на вопрос о возможном усилении радикализации местного мусульманского населения будет зависеть от дальнейшего развития самих государств. «Если проблемы с безопасностью, нестабильность и экономические сложности продолжат нарастать, то и это явление будет усиливаться», — подытожил Джихич.