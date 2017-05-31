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США отказались от требований к России в обмен на возврат посольских дач
01.06.2017 08:51 — Новости Мира | Tut.by
США отказались от претензий на участок под консульство в Санкт-Петербурге в ходе дискуссий о возврате России посольских дач в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом, по данным источников The Washington Post, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече 10 мая в Вашингтоне.
Теперь, по словам источников WP, администрация президента США Дональда Трампа готова вернуть России дачи, но рассматривает вариант снятия с них дипломатического иммунитета. Это позволит американским правоохранительным органам беспрепятственно проводить там следственные мероприятия, если потребуется.
Посольские дачи на восточном побережье США
Поводом для закрытия дач и высылки дипломатов, по заявлениям Вашингтона, стали притеснения американских дипломатов в России. Одним из способов давления называлось то, что США до сих пор не могут получить разрешение на строительство консульства в Петербурге.
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Теперь, по словам источников WP, администрация президента США Дональда Трампа готова вернуть России дачи, но рассматривает вариант снятия с них дипломатического...
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