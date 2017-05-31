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Мирослав Лайчак из Словакии избран председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН

01.06.2017 09:46 — Новости Мира | БелТА  
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Фото Центр новостей ООН

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак избран председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.

Мирослав Лайчак заявил о приверженности многосторонней дипломатии и готовности поддержать усилия главы ООН Антониу Гутерриша по реформированию организации. По его словам, общая цель - добиваться повышения эффективности ООН с учетом интересов всех государств.

Новый председатель выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Глава внешнеполитического ведомства Словакии Мирослав Лайчак - выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО), работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве, занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. Мирослав Лайчак был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря в ходе выборов, которые прошли в 2016 году.

Генассамблея является единственным универсальным органом, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В начале 1946 года в состав Генеральной Ассамблеи входило 51 государство, сейчас их 193.

72-я сессия Генассамблеи открывается 12 сентября. В этот же день Мирослав Лайчак приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее председателя.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Мирослав Лайчак заявил о приверженности многосторонней дипломатии и готовности поддержать усилия главы ООН Антониу Гутерриша по реформированию организации. По...

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