ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 2,7 млн детей по всему миру живут в интернатах

01.06.2017 10:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 2,7 млн детей в мире живут в детских домах, интернатах и аналогичных учреждениях, сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в четверг, 1 июня. То есть из 100 тысяч детей в приютах находятся 120. В Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего — из 100 тысяч детей в интернатах и детских домах живут 666 человек.

В приютах дети, которые и так уязвимы из-за разделения с семьей, сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие, заявил директор по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.

ЮНИСЕФ проанализировал ситуацию в 140 государствах. В организации вместе с тем заявили, что во многих странах нет точной информации и они не дают данных, например, о том, сколько детей живут в частных учреждениях. ЮНИСЕФ обратилась к правительствам с просьбой предоставить подобные сведения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети в приютах сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Мирослав Лайчак из Словакии избран председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика