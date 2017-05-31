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В МВД прокомментировали действия полиции в отношении читавшего стихи на Арбате мальчика

01.06.2017 11:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Действия полицейских, которые задержали мальчика, читающего стихи в центре Москвы, были правомерными, заявил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, передает РИА «Новости».


Фото очевидца

«Там есть моменты, но в целом требования сотрудников полиции были правомерны. И попробуйте вы в другом государстве схватить сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей за погон, повиснуть у него на руках, не дать ему осуществить задержание», — сказал он.

Инцидент с задержанием ребенка за чтение стихов на Арбате произошел 26 мая. Позже полиция составила административный протокол в отношении мачехи девятилетнего мальчика, который был задержан в Москве за чтение Шекспира.

Мать читавшего Гамлета на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху

 
 
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"Там есть моменты, но в целом требования сотрудников полиции были правомерны", - заявил представитель МВД.

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