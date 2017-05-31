При получении визы в США будут спрашивать об аккаунтах в соцсетях

Власти США утвердили приложение к анкете для соискателей въездных виз, в котором, в числе прочих, есть вопрос об аккаунтах в соцсетях, сообщает Reuters . Приложение утверждено ад­ми­нист­ра­тив­но-бюд­жет­ным управлением администрации президента США 23 мая. Срок его действия — до 30 ноября 2017 года.



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Кроме аккаунтов в соцсетях, использовавшихся за последние пять лет, в приложении ( образец на сайте посольства США в Турции), соискателя визы могут спросить номера всех ранее выданных заграничных паспортов, а также их подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и поездках в разные страны мира.

Решение о заполнении приложения принимает сотрудник консульского отдела посольства на свое усмотрение. Дополнительные вопросы могут быть заданы в том случае, если такая информация «нужна для подтверждения личности или для проведения тщательной проверки в интересах национальной безопасности», пояснил Госдепартамент.

Соискатель визы не обязан отвечать на все вопросы в приложении к анкете, однако, как указывается в документе, отказ от предоставления информации может замедлить процесс рассмотрения визового заявления или отказе в визе.

Президент США Дональд Трамп в январе 2017 года подписал указ о запрете въезда в США гражданам семи стран, где проживают преимущественно мусульмане. Запрет Трамп объяснил борьбой с терроризмом. Указ вызвал массовые протесты в США, его действие было заблокировано американским судом. В марте Трамп подписал новый указ о мигрантах, с менее жестким требованиями, однако и его заблокировал суд.

В начале 2017 года американские СМИ сообщали о нескольких случаях, когда пограничники в аэропортах США требовали от пассажиров, прибывших из-за границы, предоставить пароли для доступа к аккаунтам в соцсетях, компьютерам и телефонам.