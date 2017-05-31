Путин заявил о хлещущей через край русофобии

Президент России Владимир Путин в разговоре с главами информационных агентств выразил надежду на то, что русофобские настроения будут не бесконечными.



Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В беседе с главами информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) глава государства посетовал на то, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». Он предположил, что продолжаться это будет не бесконечно.

«Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. И нам наносит определенный ущерб, но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — сказал Путин.

Глава государства объяснил, что русофобия выгодна тем, кто выступает за однополярный мир и пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы. При этом президент отметил, что осознание контрпродуктивности такой политики уже приходит. «Мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему, надеюсь, эта тенденция сохранится», — сказал Путин.