ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин заявил о хлещущей через край русофобии

01.06.2017 13:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России Владимир Путин в разговоре с главами информационных агентств выразил надежду на то, что русофобские настроения будут не бесконечными.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В беседе с главами информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) глава государства посетовал на то, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». Он предположил, что продолжаться это будет не бесконечно.

«Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. И нам наносит определенный ущерб, но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — сказал Путин.

Глава государства объяснил, что русофобия выгодна тем, кто выступает за однополярный мир и пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы. При этом президент отметил, что осознание контрпродуктивности такой политики уже приходит. «Мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему, надеюсь, эта тенденция сохранится», — сказал Путин.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства объяснил, что русофобия выгодна тем, кто выступает за однополярный мир и пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
При получении визы в США будут спрашивать об аккаунтах в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика