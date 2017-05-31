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Молчание общественности по теме ПРО и двойные стандарты ведут к гонке вооружений - Путин

01.06.2017 13:35 — Новости Мира | БелТА  
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Молчание общественности по теме ПРО и двойные стандарты ведут к гонке вооружений - Путин
Владимир Путин

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молчание мировой общественности по теме ПРО и двойные стандарты подталкивают гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, информирует ТАСС.

"Я только об этом говорю, а все остальные опять молчат, как будто никто не понимает, о чем идет речь. Конечно, все понимают, о чем идет речь! Чего вы молчите-то? Вы все молчите, ситуация усугубляется, ведь это подталкивает гонку вооружений", - заочно обратился Владимир Путин к мировым лидерам, комментируя расширение американской системы ПРО.

Владимир Путин напомнил, что когда в мире "говорили о системе противоракетной обороны американской в Европе, нам все время говорили и ссылались на Иран, что это делается для того, чтобы купировать иранскую ядерную программу и угрозу, якобы исходившую из Ирана". "Теперь подписан договор с Ираном, нет никакой угрозы, мировое сообщество согласилось с тем, что налажен контроль, МАГАТЭ все подтверждает, а система противоракетной обороны, ее строительство продолжается быстрыми темпами, - посетовал российский президент. - Против кого тогда?"

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что хакеры никогда не могут повлиять на итоги выборов в другой стране. "Что самое главное - я просто глубоко убежден - никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране", - заявил глава РФ.

Российский лидер подчеркнул: "Мы на государственном уровне этим (хакерскими атаками) не занимаемся и не собираемся заниматься, наоборот, мы с этим стараемся бороться внутри страны".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я только об этом говорю, а все остальные опять молчат, как будто никто не понимает, о чем идет речь. Конечно, все понимают, о чем идет речь! Чего вы молчите-то? Вы все...

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