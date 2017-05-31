Мировое сообщество должно реформировать ООН - Гутерриш

Антониу Гутерриш

1 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Мировое сообщество должно реформировать ООН, чтобы организация была более эффективной, в том числе в сфере безопасности. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.

"Очень важно, чтобы мы научились реагировать на вызовы. Мы должны реформировать ООН, чтобы организация была более эффективной и рентабельной, чтобы была больше связана с потребностями и чаяниями людей, - сказал он. - Вот почему я сейчас активно занимаюсь реформой сектора безопасности, развития, реформы управления с тем, чтобы ООН лучше умела предотвращать конфликты, урегулировать имеющиеся, более активно поддерживать государства в борьбе с терроризмом".

Кроме того, Антониу Гутерриш призвал мобилизовать страны, бизнес для реагирования на данные вызовы. "Люди должны видеть, что правительства, международные организации занимаются этим, заботятся о них, - отметил он. - Что можно восстановить доверие в качестве главного инструмента реагирования на эти вызовы".-0-