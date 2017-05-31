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Генсек ООН: дефицит доверия - главная проблема международного сообщества

01.06.2017 14:46 — Новости Мира | БелТА  
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1 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. Дефицит доверия между международными организациями и между странами - это главная проблема международного сообщества и мировой экономики. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Считаю, что сегодня главная проблема - это дефицит доверия между обществом и политическим истеблишментом, недостаток доверия в международных организациях, недостаток доверия в отношениях между странами", - сказал он.

По словам генсека ООН, процесс глобализации и технический прогресс привели к повышению уровня жизни во всех странах, но колоссально усилил неравенство среди людей и стран.

"Мы видим огромную хрупкость. Глобальный рост экономики не решает проблемы в определенных сферах. Мы видим рост населения, быструю урбанизацию, отсутствие продовольственной безопасности, воды, а также изменение климата, которое ускоряет все эти тенденции. Это приводит к тому, что проблема доверия становится все более острой", - отметил Антониу Гутерриш. "Например, не все признают приоритетность проблемы изменения климата для международного сообщества", - обратил внимание генсек ООН.

Антониу Гутерриш также указал на проблемы конфликтов в различных регионах мира. Он отметил: "Эти конфликты становятся все более сложными, они взаимосвязаны с новой угрозой - угрозой глобального терроризма. Международное сообщество имеет такие проблемы в связи с тем, что оно не в силах контролировать процессы народонаселения и миграции. Очень важно научиться реагировать на это".-0-

 
 
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